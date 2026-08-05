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meduza.io logomeduza
5 August 2026, 20:49
4 765
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În Georgia a avut loc al treilea blackout de la sfârșitul lunii iulie

În Georgia, miercuri seara, pe 5 august, a avut loc o întrerupere masivă a energiei electrice.

În Georgia a avut loc al treilea blackout de la sfârșitul lunii iulie.
În Georgia a avut loc al treilea blackout de la sfârșitul lunii iulie.

O mare parte a țării a rămas fără electricitate. La Tbilisi, metroul a încetat să funcționeze. Ulterior, canalele locale de Telegram au anunțat că, în capitala Georgiei, electricitatea a început să fie furnizată parțial, transmite meduza.io

Membrul Comisiei Naționale pentru Energie a Georgiei, Giorgi Pangani, a declarat că întreruperea electricității a avut loc în timpul testelor de la Hidrocentrala Enguri. Potrivit acestuia, testele au fost efectuate pentru a identifica și evalua punctele slabe care au devenit cauza avariilor din 24 și 25 iulie. 

Este al treilea blackout major din Georgia de la sfârșitul lunii iulie. Electricitatea a fost întreruptă aproape în toată țara la 23 și 25 iulie. În cadrul Comisiei Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei și Apei din Georgia se afirma că cauza blackout-ului din Georgia a fost separarea sistemului energetic al Georgiei de sistemul energetic al Azerbaidjanului. În același timp, Serviciul de Securitate de Stat a început o anchetă în temeiul articolului privind sabotajul.

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