theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
eurointegration.com.ua logoeurointegration
17 Septembrie 2026, 13:40
3 624
Copiază linkul
Link copiat

În Franța, pescarii blochează porturi și o bază petrolieră în semn de protest față de prețurile la combustibil

Joi, 17 septembrie, circa o sută de pescari au blocat din nou accesul la depozitul petrolier din orașul francez Frontignan.

În Franța, pescarii blochează porturi și o bază petrolieră în semn de protest față de prețurile la combustibil.
În Franța, pescarii blochează porturi și o bază petrolieră în semn de protest față de prețurile la combustibil.

Despre aceasta relatează FranceInfo, transmite eurointegration.com.

Pescarii francezi protestează pentru a atrage atenția asupra creșterii prețurilor la combustibil, înaintea unei întâlniri programate spre sfârșitul dimineții cu ministra Pescuitului. 

„De la ora 03:00, 150-200 de pescari blochează intrările și ieșirile rafinăriei de petrol din Frontignan, iar circa treizeci de nave blochează portul din Sète. Au fost arși paleți, iar la fața locului se află polițiști", a comunicat poliția din departamentul Hérault agenției AFP.

În departamentul Alpii Maritimi, câteva ambarcațiuni mici au blocat intrarea în portul din Nisa dinspre mare.

Pentru a tempera nemulțumirea socială cu puțin timp înaintea alegerilor prezidențiale, premierul Franței, Sébastien Lecornu, a cerut miercuri prelungirea până la 31 decembrie a ajutorului țintit pentru combustibil. Pentru pescari, dintre care mulți au blocat depozitele de petrol din Marea Mediterană, valoarea ajutorului va fi majorată de la 25 la 35 de eurocenți pe litru.

Astfel, ajutorul va reveni la nivelul maxim permis de Comisia Europeană, pentru ca navele să poată continua să iasă pe mare, după reducerea acestuia în această vară, ținând cont de scăderea prețurilor, au explicat reprezentanții cabinetului prim-ministrului.

Pescarii desfășoară de luni acțiuni de protest împotriva creșterii prețurilor la combustibil și a deteriorării condițiilor de muncă. Aceștia au organizat deja mitinguri în orașe din sudul Franței, precum Sète, Port-Vendres și Nisa.

Amintim că, la 16 septembrie, guvernul Franței a anunțat că va prelungi ajutorul țintit pentru sectoarele care au fost afectate cel mai mult de ultima creștere a prețurilor la combustibil din cauza situației din Orientul Mijlociu.

Fostul președinte al Franței, François Hollande, nu exclude revenirea unei mișcări similare cu cea a "vestelor galbene", din cauza prețurilor ridicate la combustibil.

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici