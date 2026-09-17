În Franța, pescarii blochează porturi și o bază petrolieră în semn de protest față de prețurile la combustibil.

Joi, 17 septembrie, circa o sută de pescari au blocat din nou accesul la depozitul petrolier din orașul francez Frontignan.

Despre aceasta relatează FranceInfo, transmite eurointegration.com.

Pescarii francezi protestează pentru a atrage atenția asupra creșterii prețurilor la combustibil, înaintea unei întâlniri programate spre sfârșitul dimineții cu ministra Pescuitului.

„De la ora 03:00, 150-200 de pescari blochează intrările și ieșirile rafinăriei de petrol din Frontignan, iar circa treizeci de nave blochează portul din Sète. Au fost arși paleți, iar la fața locului se află polițiști", a comunicat poliția din departamentul Hérault agenției AFP.

În departamentul Alpii Maritimi, câteva ambarcațiuni mici au blocat intrarea în portul din Nisa dinspre mare.

Pentru a tempera nemulțumirea socială cu puțin timp înaintea alegerilor prezidențiale, premierul Franței, Sébastien Lecornu, a cerut miercuri prelungirea până la 31 decembrie a ajutorului țintit pentru combustibil. Pentru pescari, dintre care mulți au blocat depozitele de petrol din Marea Mediterană, valoarea ajutorului va fi majorată de la 25 la 35 de eurocenți pe litru.

Astfel, ajutorul va reveni la nivelul maxim permis de Comisia Europeană, pentru ca navele să poată continua să iasă pe mare, după reducerea acestuia în această vară, ținând cont de scăderea prețurilor, au explicat reprezentanții cabinetului prim-ministrului.

Pescarii desfășoară de luni acțiuni de protest împotriva creșterii prețurilor la combustibil și a deteriorării condițiilor de muncă. Aceștia au organizat deja mitinguri în orașe din sudul Franței, precum Sète, Port-Vendres și Nisa.

Amintim că, la 16 septembrie, guvernul Franței a anunțat că va prelungi ajutorul țintit pentru sectoarele care au fost afectate cel mai mult de ultima creștere a prețurilor la combustibil din cauza situației din Orientul Mijlociu.

Fostul președinte al Franței, François Hollande, nu exclude revenirea unei mișcări similare cu cea a "vestelor galbene", din cauza prețurilor ridicate la combustibil.