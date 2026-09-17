În Frankfurt a murit a treia persoană infectată cu malarie.

În zona aeroportului din Frankfurt, Germania, a murit a treia persoană infectată cu malarie.

Despre aceasta au anunțat autoritățile locale la 17 septembrie, relatează eurointegration.com.ua, cu referire la reuters.com.

Autoritățile germane leagă cazurile de îmbolnăvire de o epidemie extrem de rară a unei boli tropicale, probabil asociată cu transportul aerian.

Autoritățile municipale din Frankfurt au anunțat că unul dintre cei doi locuitori infectați din cartierul Schwanheim, situat la nord de aeroport, a decedat în timpul tratamentului la spitalul municipal.

"Ambele persoane s-au infectat cu parazitul Plasmodium falciparum, care provoacă malaria, deși nu au călătorit în regiuni endemice pentru malarie și nu au lucrat la aeroport", se arată în comunicat.

Parazitul malariei se transmite de la om la om prin intermediul unor specii de țânțari, însă oamenii nu se pot infecta direct unii de la alții.

Aeroportul din Frankfurt a anunțat că țânțarii capturați în capcane în iulie și august au fost trimiși la un laborator din Anvers (Belgia), însă rezultatele nu sunt încă disponibile.

Un reprezentant al aeroportului a menționat că autoritățile locale de sănătate au, în principiu, competența de a obliga companiile aeriene să dezinfecteze avioanele.