În Europa se fură în masă piese Volkswagen: Pagubele depășesc 2.500 de euro.

Proprietarii noilor modele Volkswagen din mai multe țări europene devin tot mai des victime ale furturilor.

Potrivit informer.rs, ținta infractorilor este modulul radar, montat în spatele logo-ului mare Volkswagen de pe grila frontală. Cu ajutorul unei șurubelnițe obișnuite, hoții scot emblema și extrag senzorul, folosit de sistemele de control adaptiv al vitezei și de frânarea automată de urgență, informează libertatea.ro.

După furt, pe bord apar imediat mesaje de eroare, iar sistemele electronice de asistență pentru șofer încetează să funcționeze, ceea ce poate afecta siguranța exploatării automobilului.

Înlocuirea modulului radar și calibrarea ulterioară a sistemelor electronice în service-ul autorizat pot costa peste 2.500 de euro.

Experții subliniază că piesele furate sunt greu de reutilizat. Senzorii radar sunt legați de un anumit automobil și necesită programare și calibrare specială într-un centru de service autorizat.

Cu toate acestea, furturile continuă, deoarece astfel de componente sunt revândute pe piața neagră atelierelor dispuse să lucreze cu astfel de piese.

Specialiștii recomandă proprietarilor de Volkswagen să respecte câteva măsuri de precauție:

parcarea mașinii în locuri bine iluminate și supravegheate video;

instalarea unei protecții suplimentare pentru grila frontală;

în cazul unei parcări prelungite în locuri publice, acoperirea emblemelor frontale pentru a face automobilul mai puțin atractiv pentru infractori.

În unele țări, importatorii oficiali Volkswagen au început deja să ofere reduceri la achiziția de piese noi pe baza unui proces-verbal de poliție privind furtul.