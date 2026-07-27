În Europa a fost deschis unul dintre cele mai mari labirinturi de porumb.

În orașul maghiar Kisombor, nu departe de granița cu România, a fost deschis un labirint uriaș din porumb, cu o suprafață de 4,5 hectare.

Anul acesta a fost amenajat într-o tematică de basm - în câmp au fost decupate imagini cu personaje din povești, un castel și o figură de unicorn.

Despre aceasta informează RBC-Ucraina cu referire la Euronews.

Atracția, creată anual de voluntarii locali, a devenit un loc popular pentru recreere în familie și puzzle-uri. Vizitatorii pot parcurge un traseu de aproximativ 2,5 km, însă găsirea ieșirii din numeroasele fundături nu este ușoară.

Povestea labirintului de porumb din Kisombor a început în 2008. Crearea acestuia este realizată de membrii cercului local de istorie și etnografie Kiss Maria Hortensia. Ideea a fost de a atrage atenția asupra regiunii, care se confrunta cu scăderea populației, și de a atrage mai mulți vizitatori.

Potrivit șefei cercului și coordonatoarei proiectului, Erzsébet Enresh, scopul principal al inițiativei este de a face Kisombor mai cunoscut în rândul turiștilor maghiari și europeni, pasionați de puzzle-uri și trasee neobișnuite. Ea compară labirintul cu o mare „escape room” naturală.

În fiecare an, această locație atrage aproximativ 2.000-3.000 de persoane, care vin nu doar pentru a parcurge cărările de porumb, ci și pentru a participa la jocuri tradiționale de îndemânare.

Labirintul va funcționa până la sfârșitul lunii august

Labirintul actual de porumb cu tematică de basm este deschis vizitatorilor până pe 22 august. Organizatorii se așteaptă ca acesta să devină unul dintre principalele obiective turistice de vară ale regiunii.

Asemenea atracții agroturistice au câștigat popularitate în ultimii ani în Europa, deoarece combină relaxarea în natură, distracția în familie și elemente de quest.