În decurs de 24 de ore, în România au avut loc patru cutremure cu magnitudinea de până la 3,5.

Sâmbătă și duminică, în zona seismică Vrancea (județul Buzău), au fost înregistrate patru cutremure la diferite adâncimi.

Despre acest lucru raportează Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Primul cutremur a avut loc pe 25 iulie la ora 15:13. Focarul cutremurului a fost la o adâncime de 103,1 kilometri.

La 23:20 și 23:35 au avut loc încă două cutremure cu magnitudini de 3,2 și 3,5. Focarele au fost la adâncimi de 89,0 și 147,7 km.

Duminică, la ora 4:52, a fost înregistrat un cutremur slab, cu magnitudinea de 2,4.



