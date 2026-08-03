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3 August 2026, 10:18
9 526
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În Cuba a avut loc din nou un blackout de amploare

Întreruperea alimentării cu energie electrică a avut loc în întreaga Cuba, a anunțat compania de stat de electricitate Union Eléctrica de Cuba, într-o postare pe rețeaua socială X.

În Cuba a avut loc din nou un blackout de amploare.
În Cuba a avut loc din nou un blackout de amploare.

După cum scrie Reuters, în luna iulie, în Cuba au avut loc trei întreruperi majore de curent electric. Acestea au fost provocate de lipsa combustibilului pentru centralele electrice.

În ianuarie, în acest an, Statele Unite au sistat livrările de combustibil către Cuba, după care președintele american Donald Trump a impus taxe vamale în raport cu țările care furnizează petrol Cubei. Acest lucru a declanșat o criză energetică pe insulă. Însuși Trump și-a numit drept obiectiv schimbarea regimului de stat din Cuba.

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