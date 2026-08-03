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3 August 2026, 22:00
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În China, un student a stat în mod constant întins cu telefonul și a suferit o tromboză venoasă profundă

Un student din China a ajuns la spital cu tromboză venoasă profundă după ce, în timpul vacanței de vară, aproape că nu s-a ridicat de pe canapea, ținând în mâini telefonul.

În China, un student a stat în mod constant întins cu telefonul și a suferit o tromboză venoasă profundă.
În China, un student a stat în mod constant întins cu telefonul și a suferit o tromboză venoasă profundă.

Potrivit medicilor, studentul a jucat zilnic mai mult de cinci ore la jocuri video și a urmărit videoclipuri pe telefon. Cea mai mare parte a timpului a stat întins în pat sau a fost așezat pe canapea, practic fără să se miște, scrie Sin Chew Daily.

După un anumit timp, la el au început să apară umflături, durere și îngroșarea gambei drepte. La început, rudele au crezut că este o durere obișnuită de mușchi, din cauza statului îndelungat pe scaun, însă, după ce starea s-a agravat, au mers la spital.

Investigațiile au arătat că studentul a dezvoltat tromboză venoasă profundă la nivelul membrelor inferioare. El a fost internat imediat. Potrivit medicilor, pacientul ar fi putut avea o predispoziție congenitală la formarea cheagurilor de sânge, însă factorul principal a fost lipsa îndelungată a activității fizice.

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