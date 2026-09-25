În China sunt create zeci de poligoane pentru instruirea roboților cu IA

În China câștigă popularitate „terenurile de antrenament pentru inteligența artificială întrupată” — poligoane speciale unde sistemele de IA sunt instruite să controleze roboți în lumea reală.

Boomul acestei industrii este stimulat de stat.

Potrivit unui raport din industrie, la sfârșitul lunii iunie 2026, în Republica Populară Chineză funcționau deja peste 70 de astfel de centre de antrenament, iar alte peste 40 se află în faza de construcție sau planificare. În aceste spații, roboții învață să se orienteze în spațiu, să apuce obiecte și să îndeplinească sarcini casnice prin mii de repetări. În plus, poligoanele permit acumularea unor volume de date fizice care anterior nu au fost niciodată colectate sistematic, scrie news.cn.

În prezent, în China există peste 140 de producători de roboți umanoizi. În 2025, volumul livrărilor acestora a ajuns la 14,4 mii de unități — circa 80% din întreaga piață mondială.

În pofida amplorii, industria se confruntă în continuare cu principala sarcină: transformarea roboților capabili să alerge și să reproducă mișcările omului în laboratoare în asistenți de încredere pentru viața de zi cu zi, scrie agenția. Pentru aceasta, mașinile au nevoie de acces permanent la scenarii reale din gospodării și din producție.