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22 Septembrie 2026, 14:00
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În Cehia se introduc plafonări ale prețurilor la carburanți și taxe pentru rafinării

Guvernul Cehiei a decis să reglementeze strict prețurile la carburanți, pe fondul creșterii lor record până la nivelul din 2022.

În Cehia se introduce plafonarea prețurilor la carburanți și taxe asupra rafinăriilor.
În Cehia se introduce plafonarea prețurilor la carburanți și taxe asupra rafinăriilor.

După cum scrie Dilo, Business Insider relatează, citând agenția cehă de presă CTK.

Ministerul Finanțelor al țării va stabili zilnic prețurile maxime la benzină și motorină pe parcursul lunii octombrie.

Aceasta este deja a doua măsură anticriză similară a guvernului în acest an, după restricțiile în vigoare din aprilie până în iulie.

Pe lângă plafoanele de preț, autoritățile introduc un impozit temporar de urgență pentru rafinăriile care și-au majorat semnificativ veniturile.

Noile reguli vor afecta direct compania poloneză ORLEN, care deține două rafinării și o rețea extinsă de benzinării în Republica Cehă, precum și compania ungară MOL.

Ministrul Finanțelor al Cehiei, Alena Schillerová, a subliniat că reglementarea de stat, împreună cu reducerea planificată a accizelor la motorină, va avea un puternic efect antiinflaționist și va permite menținerea prețului carburanților la unul dintre cele mai scăzute niveluri din Uniunea Europeană.

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