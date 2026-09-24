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24 Septembrie 2026, 13:24
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În capitala Canadei s-a decis redenumirea unei străzi numite în onoarea lui Trump

Consiliul Municipal din Ottawa a aprobat în unanimitate propunerea de a începe procesul de redenumire a străzii Trump Avenue din zona Central Park a capitalei canadiene.

În capitala Canadei s-a decis redenumirea unei străzi numite în onoarea lui Trump.
În capitala Canadei s-a decis redenumirea unei străzi numite în onoarea lui Trump.

În acest cartier, încă de la construirea sa, denumirile străzilor fac trimitere la New York, iar actualul președinte al SUA a fost anterior un cunoscut dezvoltator imobiliar din New York, scrie ctvnews.ca.

Procesul de consultare publică a locuitorilor de pe Trump Avenue va fi condus de consilierul municipal Riley Brockington. Locuitorii vor putea alege o nouă denumire — fie legată de tematica newyorkeză, fie neutră. Varianta finală va fi supusă aprobării consiliului municipal în 2027.

Aceasta nu este prima tentativă de redenumire a străzii. În timpul primului mandat prezidențial al lui Donald Trump, locuitorii de pe Trump Avenue au votat deja în această chestiune. Atunci, voturile s-au împărțit egal: 21 de gospodării s-au pronunțat pentru, 21 — împotrivă, iar alte 20 s-au abținut, motiv pentru care s-a decis păstrarea denumirii străzii.

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