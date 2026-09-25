În Argentina, sute de pui de balenă au murit din cauza unei infecții misterioase
Pe plajele din sudul Argentinei au eșuat, în ultimele săptămâni, sute de pui morți de balene franche australe.
Un număr deosebit de mare de decese a fost înregistrat în provincia Chubut, unde primele cazuri au început să fie consemnate încă din iunie.
Oamenii de știință presupun că cauza ar putea fi erizipelul — o infecție bacteriană gravă a pielii, care provoacă durere și febră mare. Potrivit biologului marin Mariano Coscarella, cel mai probabil este vorba despre o cauză naturală a morții, deși influența activității umane nu poate fi exclusă complet deocamdată, scrie bild.de.
Puerto Madryn și Peninsula Valdés, situată în apropiere, reprezintă cea mai importantă zonă de reproducere a balenelor franche australe. Anul trecut, aici a fost numărat un număr record de 2.110 balene, inclusiv 800 de pui. Anul acesta — 1.375 de animale, dintre care aproape 400 de pui. Totodată, cercetătorii nu consideră deocamdată că actualele morți reprezintă o amenințare pentru întreaga populație: balenele franche australe trăiesc în medie peste 60 de ani.