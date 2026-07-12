Jurnalistul de investigație Scott Stedman a analizat documentele publicate din dosarul omului de afaceri Jeffrey Epstein, unde a descoperit-o alături de acesta pe modelul Svetlana Pajediva.

Totuși, s-a descoperit că ea este, probabil, agent al serviciilor speciale ruse, transmite focus.ua.

S-a aflat că a făcut parte din anturajul lui Epstein timp de mai mulți ani și, posibil, aduna materiale compromițătoare despre politicieni și oameni de afaceri. Despre aceasta se menționează în investigația jurnalistului pe X.

Anchetatorii au stabilit că modelul rus Svetlana Pajediva este, de fapt, Arina Mișina, fiica locotenent-colonelului FSB Nicolae Mișin, care traducea și publica literatură despre China și ideologia acesteia. Mișina a absolvit MGIMO (Institutul de Relații Internaționale de Stat din Moscova — n.r.) și, din 2008, a început o carieră de model.

Din corespondența electronică din arhiva lui Epstein a reieșit că ea a început să locuiască în aceeași casă cu omul de afaceri în New York. Inițial, Mișina a trăit pe banii acestuia, apoi a îndeplinit mici sarcini, iar ulterior s-a ocupat efectiv cu racolarea (prezenta omului de afaceri modele și organiza mai multe întâlniri pe faimoasa „insulă Epstein”).

Dintre oficialii identificați de anchetatorul Scott Stedman se numără fostul premier al Israelului Ehud Barak, oamenii de afaceri Bill Gates și Nathan Rothschild. De asemenea, când Epstein a fost acuzat de trafic de persoane, infracțiuni sexuale și fraude, Mișina efectua plăți pentru studiile sale în Moscova și în străinătate printr-un cont offshore al omului de afaceri în Insulele Virgine.

Mișina, după arestarea lui Epstein

După arestarea omului de afaceri, ea a părăsit urgent SUA, a obținut un pașaport nou pe numele său real și a început să studieze la Moscova. Ulterior, documentele au arătat că Mișina este implicată în proiectul de stat „Skolkovo” și în operațiunile sale financiare.

Odată cu începutul războiului pe scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei, spioana a efectuat opt zboruri către SUA din februarie 2022 până la mijlocul anului 2023. Ea călătorea frecvent în Egipt, apoi publica fotografii pe un cont de socializare deja șters, unde apărea ca parte a delegației reprezentanței permanente a Rusiei la ONU.

Când jurnaliștii i-au cerut un comentariu, ea a declarat că nu are nicio legătură cu acest caz. Mișina a spus că este vorba despre „o altă Arina” și a redirecționat toate întrebările către avocatul său, care nu a răspuns solicitărilor jurnaliștilor.

În prezent, Mișina se află în continuare în SUA — în 2026 locuiește la New York și urmează un masterat în art-business la Sotheby’s Institute of Art. După ce jurnaliștii s-au interesat de ea, aceasta și-a șters conturile de pe rețelele sociale.