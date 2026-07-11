În Anglia se investighează uciderea unei foste deputate în Parlament.

În Anglia a fost găsită moartă fosta deputată a Parlamentului britanic, Ann Widdecombe, în vârstă de 78 de ani. Poliția a reținut un suspect în cazul crimei.

Poliția din comitatele Devon și Cornwall a deschis o anchetă pentru omor în legătură cu moartea fostei politiciene, transmite Sky News, citat de meduza.io.

Oamenii legii au declarat că au ajuns la locuința Annei Widdecombe în jurul prânzului, după un apel, unde au descoperit trupul acesteia cu răni grave.

Seara, poliția a anunțat reținerea unui tânăr de 26 de ani, cetățean britanic, suspectat de comiterea crimei. Autoritățile nu au oferit detalii despre identitatea acestuia sau despre posibilele motive.

Uciderea Annei Widdecombe nu este tratată, deocamdată, ca un act terorist sau o infracțiune cu motivație politică.

Ann Widdecombe s-a născut în 1947, în comitatul Somerset. Ea a fost deputată din partea Partidului Conservator între 1987 și 2010. Widdecombe era cunoscută pentru opiniile sale conservatoare, în special pe teme precum familia, imigrația și integrarea europeană. În perioada 2019–2020, a fost membră a Parlamentului European din partea partidului „Brexit”.