Imagini virale pe Internet: Cum arată overtourismul în Italia.

Italia a fost din nou sub presiunea unui număr record de turiști în această vară.

Orașele populare, lacurile și stațiunile maritime sunt pline de turiști, iar pe rețelele sociale apar tot mai des videouri cu mulțimi pe străzi, cozi de ore întregi și noduri de transport supraaglomerate. Despre acest lucru scrie Daily Mail, citând numeroase imagini virale publicate de călători, informează unian.net.

Potrivit publicației, odată cu începutul vacanțelor de vară, fluxul de turiști crește constant. În săptămânile următoare, în Italia sunt așteptați încă mii de turiști, care se pot confrunta cu cozi mari și o infrastructură turistică suprasolicitată.

Unul dintre cele mai aglomerate destinații rămâne Roma. Pe TikTok, utilizatorii publică imagini în care oamenii se deplasează literalmente în mulțimi dense pe străzi. Unul dintre autorii imaginilor a rezumat situația spunând: „Roma de astăzi nu este pentru cei slabi de inimă”.

Potrivit autorului publicației, un număr deosebit de mare de oameni se adună în jurul faimoasei fântâni Trevi. Acolo, turiștii încearcă să fotografieze atracția turistică, ridicând telefoanele deasupra capetelor altor vizitatori. Autoritățile au limitat deja numărul persoanelor care pot sta simultan lângă fântână la 400, iar pentru turiști a fost introdusă o taxă de intrare de 2 euro, în timp ce localnicii pot vizita gratuit.

O situație la fel de dificilă este observată și la lacul Como. Potrivit publicației, imaginile video de pe TikTok arată cozi lungi la feriboturi, unde sute de pasageri așteaptă simultan îmbarcarea. Autorul unui video a remarcat: „Nu au glumit când au spus cât de aglomerată este Italia în iulie”. Alți turiști confirmă că, din cauza cozilor uriașe, au fost nevoiți să renunțe la feriboturi în favoarea autobuzelor.

O situație similară, se menționează în publicație, este observată și în parcul național Cinque Terre. Călătorii care sperau să vadă plaje liniștite și orașe pitorești s-au confruntat în schimb cu peroane de tren supraaglomerate și cozi lungi.

„Credeam că am scăpat de mulțimi... dar s-a dovedit că toată lumea avea aceeași idee”, a scris una dintre utilizatoarele rețelelor sociale.

Datorită fluxului excesiv de turiști, autoritățile italiene au introdus deja o serie de restricții. Potrivit Daily Mail, în aproximativ douăzeci de plaje din țară există limite privind numărul de vizitatori. Pentru a petrece timpul pe plajele populare, în special La Pelosa, Cala Goloritzé și Tuerredda din Sardinia, este necesară rezervarea locurilor din timp. Pentru unele dintre ele, rezervările obișnuite sunt deja complet epuizate până în septembrie.

Autorul materialului amintește că problema turismului excesiv nu este nouă pentru Italia. În ultimii ani, protestele împotriva overtourismului au avut loc nu doar la Veneția, ci și în alte centre turistice populare din sudul Europei, în special la Barcelona și Mallorca. Localnicii se plâng că milioane de turiști suprasolicită transportul, spațiile publice și contribuie la creșterea prețurilor locuințelor.



