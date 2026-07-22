Hegseth: SUA au cheltuit peste 37 de miliarde de dolari pentru războiul din Iran.

Ministrul Apărării al SUA, Pete Hegseth, a declarat cât a costat războiul din Iran pentru Statele Unite. El a făcut această declarație în fața Comitetului Senatului pentru alocări bugetare.

Hegseth a declarat că, în prezent, războiul cu Iranul a costat Statele Unite aproximativ 37,5 miliarde de dolari, cu aproape 8 miliarde de dolari mai mult decât ultimele estimări făcute publice în mai, scrie eurointegration.com.ua, citând bbc.com.

El a subliniat, de asemenea, că legislatorii trebuie să aprobe urgent finanțarea suplimentară a Pentagonului în valoare de 87 miliarde de dolari, dintre care 67 miliarde sunt destinate operațiunilor din Orientul Mijlociu.

„Fără aceste fonduri, ne vom confrunta cu un deficit critic care amenință capacitatea noastră de a plăti chiar și salariile militarilor, de a reface rapid stocurile de echipamente și muniții, precum și de a susține neîntrerupt operațiunile vitale”, a spus Hegseth.