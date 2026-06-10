10 Iunie 2026, 23:11
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Hegseth a îndemnat Cuba să nu încerce să obțină arme pentru atacuri asupra bazei din Guantanamo
Statele Unite au îndemnat Cuba să nu încerce să obțină arme capabile să atingă baza americană de la Guantanamo sau teritoriul SUA, a declarat șeful Pentagonului, Pete Hegseth.
„Viitorul Cubei depinde de președintele SUA și de conducerea Cubei”, a declarat Hegseth militarilor americani în timpul vizitei la baza navală Guantanamo.
Șeful Pentagonului a spus că guvernului Cubei i-ar fi nerezonabil să încerce să achiziționeze sau să obțină acces la armamente capabile să atingă această bază sau teritoriul SUA.
Potrivit lui Hegseth, în acest caz Havana „ar provoca o confruntare pe care nu doar că nu o dorește, dar nici nu ar putea să o suporte”.