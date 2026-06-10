Hegseth a îndemnat Cuba să nu încerce să obțină arme pentru atacuri asupra bazei din Guantanamo.

„Viitorul Cubei depinde de președintele SUA și de conducerea Cubei”, a declarat Hegseth militarilor americani în timpul vizitei la baza navală Guantanamo.

Șeful Pentagonului a spus că guvernului Cubei i-ar fi nerezonabil să încerce să achiziționeze sau să obțină acces la armamente capabile să atingă această bază sau teritoriul SUA.

Potrivit lui Hegseth, în acest caz Havana „ar provoca o confruntare pe care nu doar că nu o dorește, dar nici nu ar putea să o suporte”.