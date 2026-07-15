Hajder ,despre interzicerea coroanelor din plastic: Măsura va afecta întregul lanț – importul, producția și utilizarea.

Ministerul Mediului a elaborat un proiect de lege pentru interzicerea utilizării coroanelor din plastic la ceremoniile funerare.

Despre aceasta a anunțat ministrul Gheorghe Hajder la conferința de presă după ședința Guvernului de miercuri, transmite infotag.md.

„La solicitarea organizațiilor din domeniul protecției mediului, am elaborat un astfel de proiect de lege. Coroanele din plastic vor fi interzise, deoarece poluează foarte mult natura.”

Răspunzând la întrebarea despre modul în care va funcționa interdicția, el a subliniat că „aceasta va afecta întregul lanț – importul, producția și utilizarea materialelor din plastic la înmormântări și alte ceremonii funerare.”