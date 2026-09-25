Hackerii au spart bursa de criptomonede Bitget și au furat 351 de milioane de dolari
Atacatorii au spart marea bursă de criptomonede Bitget și au sustras peste 350 de milioane de dolari dintr-o parte din „portofelele fierbinți” ale acesteia.
Despre acest lucru a anunțat directoarea generală a companiei, Gracy Chen, pe pagina sa de pe rețeaua de socializare X.
Potrivit șefei platformei, pe 24 septembrie sistemul de securitate a detectat transferuri de pe unele „portofele fierbinți” (un tip de portofel conectat permanent la internet, prin care se poate obține acces instantaneu la fonduri. — nota red.). Mai mult, când acest lucru a fost descoperit, escrocii reușiseră deja să transfere activele furate în criptomoneda Ethereum (Ethereum). În același timp, „portofelele reci”, unde este păstrată de obicei cea mai mare parte a criptomonedelor, fără conexiune permanentă la internet, au rămas neatinse.
Volumul fondurilor furate s-a ridicat la aproximativ 351,6 milioane de dolari, a declarat Chen.
Bursa de criptomonede a suspendat temporar retragerile de fonduri ca măsură de securitate. Pierderile utilizatorilor urmează să fie acoperite dintr-un fond special, în care sunt păstrate peste 464 de milioane de dolari, a anunțat directoarea generală a Bitget.