Guvernul interimar al României dezminte zvonurile despre posibila sa demisie.

În liberala „Uniunea Salvați România", ai cărei reprezentanți fac parte din guvernul interimar condus de Ilie Bolojan, sunt infirmate zvonurile privind posibila sa demisie.

Acest lucru a fost declarat și de purtătoarea de cuvânt a Guvernului, informează Digi24, scrie eurointegration.com.ua.

Uniunea Salvați România (USR) dezminte zvonurile apărute în presă despre o posibilă demisie din proprie inițiativă a guvernului interimar, pentru a-l determina pe președinte să numească un nou premier.

Partidul a declarat că zvonurile nu corespund realității, iar toți miniștrii și demnitarii de rang secund își continuă activitatea în regim obișnuit. De asemenea, a subliniat că, în pofida situației dificile, România nu trebuie să rămână fără un guvern care îndeplinește sarcinile necesare până la găsirea unei soluții stabile.

Reacția a urmat informațiilor din presă, care citau surse potrivit cărora premierul interimar Ilie Bolojan, reprezentant al Partidului Național Liberal, ar intenționa să-și dea demisia pentru a-l determina pe președintele Nicușor Dan să numească un nou premier; după el ar fi urmat să demisioneze miniștrii din partea Partidului Național Liberal și USR. Un astfel de scenariu ar fi fost discutat într-un cerc restrâns de reprezentanți ai partidelor.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a dat asigurări că zvonurile despre demisia lui Bolojan nu corespund realității.

„Este un fake total. Nu s-a discutat despre asta", a comentat purtătoarea de cuvânt.

Social-democrații, care speră să obțină funcția de premier, au cerut în mod repetat demisia premierului interimar; în același timp, Bolojan a subliniat că demisia sa nu va apropia în niciun fel ieșirea din criza politică. Totuși, el a accentuat public că criza „s-a prelungit prea mult" și că țara are nevoie, în sfârșit, de un guvern deplin.

Reamintim că Bolojan și ceilalți miniștri își continuă activitatea cu statut interimar de la sfârșitul primăverii anului 2026, când social-democrații au decis să părăsească coaliția, iar ulterior au susținut moțiunea de cenzură împotriva guvernului.

Primul candidat „extraparlamentar” propus de președintele Nicușor Dan pentru funcția de premier, Eugen Tomac, a renunțat la mandat din cauza sprijinului insuficient. După aceea, Dan l-a propus pentru funcția de premier pe membrul Partidului Național Liberal (PNL) Adrian Veștea, însă nici el nu a reușit să obțină sprijinul necesar.

Consultările ulterioare cu partidele au fost suspendate din cauza pauzei de vară.

Majoritatea românilor doresc ca forțele politice să ajungă cât mai curând posibil la un acord privind formarea unui guvern deplin.