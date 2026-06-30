Guvernul Franței riscă o moțiune de cenzură din cauza reacției la canicula extremă.

Președinta grupului ecologiștilor, Cyrielle Chatelain, a anunțat că Adunarea Națională va examina în curând o moțiune de cenzură împotriva Guvernului pentru modul în care a gestionat perioada de caniculă.

Potrivit acesteia, rezoluția are scopul de a condamna „lipsa de pregătire a guvernului atât pentru căldura pe care am experimentat-o deja, cât și, mai ales, pentru căldura care urmează”. Cyrielle Chatelain a adăugat că „va fi o rezoluție de neîncredere susținută de întreaga opoziție de stânga”, transmite euronews.com.

Anterior, în timpul unui schimb tensionat de replici cu premierul Sébastien Lecornu la ora întrebărilor adresate guvernului, președintele grupului parlamentar al ecologiștilor a criticat „inacțiunea guvernului” în fața schimbărilor climatice.

„Va fi creată o comisie de anchetă și va fi adoptat un vot de neîncredere”, a declarat ea, adresându-se lui Sébastien Lecornu. „Nu ocupați locul potrivit, politica pe care o conduceți este o politică a inegalității, o politică care agravează încălzirea globală”.

Ca răspuns, șeful guvernului a respins ferm acuzațiile de „inacțiune” și a pus la îndoială datele privind victimele umane ale căldurii, prezentate de ecologiști. Aceștia au estimat pierderile umane la 10.000 de persoane.

„De unde ați luat această cifră de 10.000 de decese, pe care dumneavoastră și susținătorii dumneavoastră (…) o prezentați de mai bine de trei zile la televiziune, vorbind despre pierderi umane care nu corespund realității? Este scandaloasă, este nedemnă!”, s-a revoltat Sébastien Lecornu.

Într-un comunicat de presă publicat sâmbătă, agenția de stat Santé publique France a raportat o „creștere a numărului zilnic de decese” începând de marți, 23 iunie, pe baza „primelor date privind mortalitatea”, îndemnând totodată la „prudență” în interpretarea acestor date.

În timpul schimbului de replici cu Cyrielle Chatelain, premierul a sugerat că comisia de anchetă solicitată de deputații ecologiști, referitoare la „politica de adaptare” a guvernului la schimbările climatice, se va întoarce împotriva lor „ca un bumerang”.

Sébastien Lecornu a declarat că este încrezător în rezultat. El consideră că ancheta va exonera guvernul de acuzațiile de inacțiune și va demonstra necesitatea evidentă de a accelera măsurile întreprinse.