Greva medicilor în Congo din cauza epidemiei de virus Ebola.

Lucrătorii medicali cer majorarea salariilor, îmbunătățirea condițiilor de muncă și creșterea investițiilor în sănătate, transmite sbs.com.au.

În același timp, serviciile de urgență din țară continuă să funcționeze și să acorde asistență pacienților, în timp ce sindicatele negociază cu guvernul.

Pe lângă greva personalului medical, au apărut probleme și cu testele pentru virus: potrivit OMS, în trei laboratoare ale organizației din Bukavu și Lwiro, în provincia Kivu de Sud, precum și în Goma, în provincia vecină Kivu de Nord, s-au terminat consumabilele necesare pentru analiza probelor pacienților.

În acest context, autoritățile congoleze raportează deja 598 de cazuri confirmate de îmbolnăvire și 115 decese cauzate de tulpina Bundibugyo. Așa cum a declarat anterior pentru The Insider un epidemiolog al organizației „Medici fără Frontiere”, această tulpină a apărut doar de două ori anterior, iar lupta împotriva ei era considerată mai puțin prioritară comparativ cu alte virusuri, ceea ce a dus la faptul că vaccinul împotriva acesteia încă nu a fost dezvoltat.