Grecia, zguduită de un scandal legat de moartea unui cântăreț celebru.

Giorgos Mazonakis a murit în timpul unei proceduri de purificare a sângelui.

Moartea cântărețului de renume mondial Giorgos Mazōnakis, ale cărui hituri răsunau pe aproape toate ringurile de dans în anii 2000 și ’90, a provocat un scandal răsunător în Grecia. Inima artistului s-a oprit pe 9 septembrie, la vârsta de 54 de ani, în timp ce acesta urma o procedură de plasmafereză într-o clinică privată din unul dintre cartierele centrale ale Atenei – Kolonaki, informează obozrevatel.com.

Medicii care efectuau procedura medicală au fost acuzați inițial de punerea în pericol a vieții pacientului, fapt care a dus la moartea acestuia, iar ulterior a fost deschis un dosar împotriva lor pentru omor intenționat. În prezent, ancheta privind circumstanțele tragediei continuă.

În timpul investigării tragediei, polițiștii au obținut acces la computerele din clinica privată. S-a constatat că medicii au încercat să șteargă din sistem datele privind internarea lui Giorgos Mazōnakis. Oamenii legii au recuperat aceste înregistrări, însă ora sosirii artistului la clinică fusese modificată. Întrucât reconstituirea exactă a cronologiei evenimentelor a devenit o sarcină importantă pentru polițiști, această neconcordanță a reprezentat o provocare serioasă.

Ulterior, portalul NewsIT a descris ce s-a întâmplat pe parcursul celor 91 de minute de ședere a lui Mazōnakis în clinică, bazându-se pe anchetă și pe rapoartele poliției elene. Potrivit declarațiilor, Giorgos Mazōnakis a ajuns la clinica din Kolonaki în jurul orei 14:00. Apoi a fost condus într-un cabinet unde era instalat un aparat pentru plasmafereză – o procedură în timpul căreia sângele este separat într-o parte lichidă și celule, fiind eliminată plasma contaminată cu toxine.

Medicul în vârstă de 56 de ani a început terapia, însă după numai 11 minute aparatul a emis un semnal de „alarmă”, care ar fi putut fi legat de fluctuațiile tensiunii arteriale a cântărețului sau de probleme cu tuburile aparatului. În pofida acestui fapt, procedura a continuat. Aproximativ la ora 14:37 a fost pornită circulația sângelui. Peste câteva minute, doctorița a făcut mai multe fotografii ale lui Giorgos Mazōnakis, aflat în stare de inconștiență.

Un nou semnal de „alarmă” s-a auzit la ora 15:22 și anume în acel moment, probabil, s-a oprit fluxul de sânge prin cateterul venos, ceea ce poate indica un stop cardiac al interpretului. Mazōnakis a rămas conectat la aparat încă 23 de minute. Medicii au deconectat mecanismul abia după ce nu au reușit să restabilească circulația sanguină a artistului. Aceștia au chemat salvatorii abia la ora 16:11, însă, din păcate, în pofida eforturilor depuse de medici, Giorgos Mazōnakis nu a putut fi salvat.

În prezent, se știe că oamenii legii analizează minuțios datele financiare și fiscale ale celor doi medici. Inspectorii le verifică conturile bancare, documentele contabile, chitanțele și baza de clienți, pentru a stabili situația financiară reală a clinicii și eventualele încălcări. Vor fi verificate și datele ridicate de pe computerele din cabinetul lor.

Se știe că serviciile celor doi vizați în dosar erau destul de costisitoare. O consultație la clinică îi costa pe pacienți 300 de euro, iar costul unui ciclu complet de plasmafereză, care dura până la șase săptămâni, putea depăși €15 000.