Grecia instalează plase de protecție în mare împotriva peștelui-iepure periculos.

În legătură cu apariția peștelui-iepure periculos, o specie invazivă care a creat disconfort înotătorilor și autorităților locale în ultimele luni, autoritățile elene au instalat o plasă de protecție de 2,5 kilometri.

Acest pește conține tetrodotoxină, o neurotoxină mortală pentru care nu există antidot, iar fălcile sale în formă de cioc pot străpunge oase și metal, transmite euronews.com.

La mijlocul lunii iunie, pe plaja Rodies din Chalkida a început instalarea unor bariere plutitoare speciale. Proiectul, implementat de Primăria Chalkida, este estimat la 366.950 de euro.

Barierele de protecție vor fi instalate pe șase plaje din municipiul Chalkida, de-a lungul părții de nord a Golfului Evia, de către echipe specializate de scafandri. Acestea sunt plajele Alikes, Burnontas, Valopulu, Kalamia și Zephyros, situate în apropiere de Rodos.

Administrația Portului Evia intenționează, de asemenea, să instaleze bariere plutitoare similare pe plajele Sikias, Kurenti, Suvala și Papanastasiu, aflate în jurisdicția sa.

Potrivit experților, astfel de bariere plutitoare pot fi eficiente dacă sunt instalate corect. Ele protejează doar o anumită zonă delimitată, prevenind pătrunderea în zona de înot nu doar a peștelui-iepure, ci și a meduzelor.

Instalarea corectă presupune ca bariera să înceapă de la mal, să se întindă în ape mai adânci și să revină pe uscat, formând o zonă sigură complet închisă, semicirculară sau dreptunghiulară.

Partea inferioară a plasei este prevăzută cu greutăți care trebuie să stea pe fundul mării sau să lase un spațiu minim pentru a împiedica pătrunderea meduzelor și peștilor sub barieră.

Partea superioară este formată din plutitoare și trebuie să iasă aproximativ 30–50 de centimetri deasupra suprafeței apei, pentru a nu fi luate de valuri.

Barierele trebuie amplasate la o adâncime corespunzătoare pentru a fi funcționale și confortabile pentru înotători. Totuși, unii vizitatori ai plajei Rodies s-au plâns că în unele locuri acestea sunt instalate prea aproape de mal, ceea ce limitează zona de înot.

Pentru a menține eficiența rețelei, aceasta trebuie curățată regulat de echipe specializate, pentru a preveni acumularea organismelor marine și a algelor care îi pot provoca daune.