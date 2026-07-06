Grecia a înăsprit pedeapsa pentru șoferii beți: Amendă de până la 1.200 de euro și confiscarea mașinii.

Șoferii care conduc în Grecia sub influența alcoolului vor fi sancționați foarte dur conform noului Cod Rutier (Legea nr. 5209/2025).

Dacă conținutul de alcool depășește 1,10 g/l în sânge (sau 0,60 mg/l în aerul expirat), contravenientul riscă o amendă de 1.200 de euro, iar automobilul este confiscat pe loc. În plus, legea prevede și pedeapsa cu închisoarea, informează libertatea.ro citând Drivenews.

Care este nivelul admis de alcool în Grecia

Noile reguli stabilesc trei niveluri de conținut de alcool în sânge, fiecăruia corespunzând sancțiuni diferite. La cel mai ridicat nivel, pedeapsa devine penală.

Conform articolului 46 din noul Cod Rutier al Greciei, un șofer este considerat în stare de ebrietate dacă are o concentrație de 0,50 g alcool pe litru de sânge sau 0,25 mg/l în aerul expirat.

De la acest prag, sancțiunile se înăspresc treptat în funcție de nivelul de alcool.

În practică, asta înseamnă că un bărbat de aproximativ 80 kg, care a băut rapid cam două halbe de bere de 5%, poate deja depăși nivelul admis de 0,50 g/l și poate rămâne fără permis în Grecia.

Același lucru este valabil pentru cei care au băut două pahare de vin de 150 ml.

Pentru o femeie este suficient un pahar de vin sau o halbă de bere pentru a ajunge la nivelul de 0,50 g/l alcool în sânge.

Ce amenzi sunt prevăzute

Conform noului Cod Rutier al Greciei:

- 0,50–0,80 g/l (0,25–0,40 mg/l în aerul expirat) — amendă de 350 de euro și suspendarea permisului pentru 30 de zile;

- 0,80–1,10 g/l (0,40–0,60 mg/l) — amendă de 700 de euro și suspendarea permisului pentru 90 de zile;

- peste 1,10 g/l (mai mult de 0,60 mg/l) — amendă de 1.200 de euro, suspendarea permisului pentru 180 de zile, retragerea numerelor de înmatriculare, confiscarea automobilului și închisoare de cel puțin două luni.

În toate cele trei cazuri, automobilul este ridicat imediat după constatarea contravenției.

Refuzul testării este echivalat cu cea mai gravă contravenție

Legislația greacă prevede că un șofer care refuză să se supună testării pentru alcool este automat considerat că a săvârșit cea mai gravă contravenție.

Practic, refuzul testului de alcoolemie este echivalat cu o concentrație de alcool de peste 1,10 g/l, adică șoferul intră automat sub cele mai dure sancțiuni penale (articolul 46, partea 6).

Aceeași regulă se aplică și în cazul refuzului de a face testul pentru consumul de droguri.

Norme mai stricte pentru șoferii profesioniști și începători

Pentru anumite categorii de șoferi a fost stabilit un nivel admis mult mai scăzut — 0,20 g/l alcool în sânge (sau 0,10 mg/l în aerul expirat).

Aceasta se aplică:

- șoferilor de taxi și transport public;

- șoferilor de camioane;

- șoferilor de autobuze;

- angajaților ambulanței;

- transportatorilor de mărfuri periculoase (ADR);

- motocicliștilor și conducătorilor de mopede;

- șoferilor cu experiență mai mică de doi ani.

Pentru aceștia, depășirea pragului de 0,20 g/l atrage deja o amendă de 350 de euro și suspendarea permisului de conducere.

Repetarea contravenției se pedepsește mult mai sever

Noul sistem de control prevede o înăsprire semnificativă a pedepselor pentru șoferii care încalcă din nou legea în decurs de cinci ani.

Valoarea amenzilor poate ajunge la:

- 1.000 sau 2.000 de euro pentru a doua contravenție (în funcție de nivelul de alcool);

- 2.000 sau 4.000 de euro pentru a treia contravenție.

De asemenea, perioada de suspendare a dreptului de a conduce poate ajunge până la 10 ani, iar permisul poate fi recuperat doar după parcurgerea unor cursuri obligatorii și promovarea examenelor.

În cazul unui accident în stare de ebrietate, se riscă închisoarea pe termen lung

Dacă un șofer aflat în stare de ebrietate provoacă un accident, pe lângă sancțiunile administrative, i se aplică și prevederile Codului Penal.

În funcție de consecințele accidentului, pedeapsa poate varia de la închisoare pentru punerea în pericol a vieții și sănătății altor persoane până la cel puțin 10 ani de închisoare, dacă în urma accidentului a decedat o persoană.

Dacă în accident mor mai multe persoane, legea permite aplicarea pedepsei cu închisoarea pe viață.