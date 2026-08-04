Grecia a cerut UE să intensifice controlul migrației

Prim-ministrul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a îndemnat Uniunea Europeană să instituie un regim de urgență pentru a răspunde presiunii migratorii masive.

Ca exemple suplimentare, el a menționat afluxul masiv de migranți din Turcia în Europa în 2020, precum și evenimente similare în Lituania, Polonia și Letonia, la frontierele lor cu Belarus, în 2021, transmite eurointegration.com.ua, cu trimitere la politico.eu.

Printre măsurile propuse de premierul grec se numără suspendarea temporară a examinării cererilor de acordare a azilului, repatrierea accelerată a celor nou-sosiți, precum și ajutor financiar și tehnic imediat din partea UE.

Mitsotakis a declarat că Pactul UE privind migrația și azilul, adoptat recent, este insuficient, deoarece aceste instrumente sunt destinate „pentru situații care, în esență, rămân gestionabile”.

„Evenimentele recente de la frontierele Europei, în special în Ceuta spaniolă, sunt o nouă reamintire a faptului că migrația nu mai este doar o problemă umanitară sau o provocare de management. În unele cazuri, ea a devenit un instrument de presiune geopolitică”, a subliniat el, afirmând că, în astfel de circumstanțe, aplicarea completă a sistemelor standard de acordare a azilului și de primire pentru toți cei sosiți „nu este doar dificilă – de multe ori este pur și simplu imposibilă”.

Mitsotakis a menționat că afluxurile masive de migranți subminează încrederea publicului și îngreunează funcționarea Zonei Schengen.

„În situații excepționale clar definite, însoțite de o presiune de urgență și disproporționată – fie la frontierele terestre, fie după sosirea în masă pe mare – statele membre ar trebui să aibă posibilitatea, în cadrul unui regim special de situații de urgență al UE, de a suspenda temporar examinarea cererilor de acordare a azilului pentru persoanele nou-sosite, efectuând simultan repatrierea operativă a celor care nu au dreptul de a rămâne, în deplină conformitate cu obligațiile juridice ale UE”, a declarat Mitsotakis.

Săptămâna trecută, zeci de mii de migranți, unii dintre ei înotând, au traversat frontiera cu Marocul și au ajuns în orașul spaniol vecin Ceuta. Potrivit datelor guvernului spaniol, aproape toți au revenit deja.