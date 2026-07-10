Graham: Casa Albă a fost de acord să susțină proiectul de lege privind noile sancțiuni împotriva Rusiei.

Senatorul republican Lindsey Graham a declarat că s-a ajuns la un acord cu Casa Albă privind un nou proiect de lege pentru sancțiuni împotriva Rusiei.

Despre acest lucru ea a anunțat în timpul unei conferințe de presă la Kiev, unian.net.

„Acum aproximativ 30 de minute am ajuns la un acord cu Casa Albă privind varianta proiectului de lege privind sancțiunile împotriva Rusiei, pe care ei îl vor susține. Aceasta înseamnă că va deveni lege”, a declarat senatorul.

Graham a menționat că acest proiect de lege prevede acordarea președintelui Donald Trump a puterii de a impune taxe vamale și sancțiuni împotriva țărilor care cumpără petrol sau gaze rusești ieftine.

Potrivit lui, documentul are 85 de coautori și a fost convenit cu senatorii Blumenthal și Shaheen pentru a asigura sprijinul administrației.

„Acest proiect de lege este conceput pentru a încuraja pe cei care cumpără petrol și gaze rusești să găsească noi surse de aprovizionare. Vă vom oferi timp pentru a găsi noi surse, vă vom recompensa pentru că le căutați, dar această decizie trebuie să o luați voi înșivă. Cu cât Putin înțelege mai repede acest lucru, cu atât țări precum China vor înțelege mai repede că nu-l pot ajuta pe Putin fără să plătească prețul, cu atât mai repede se va încheia acest război.”

Senatorul susține că adoptarea acestui pachet de sancțiuni va oferi SUA instrumentele pentru a întări capacitatea de apărare a Ucrainei, în special în domeniul combaterii rachetelor balistice, precum și va crea mecanisme de pedepsire pentru statele care ocolesc sancțiunile și profită de pe urma războiului.

Potrivit lui Graham, el nu vede în SUA „un sprijin semnificativ” pentru ajutorul militar direct acordat Ucrainei.

„Europa este pregătită să cumpere arme americane și trebuie să continuăm să le vindem. Trebuie să colaborăm cu Ucraina în domeniul dronelor în propriul nostru interes. Acest parteneriat face America mai sigură”, a explicat el.

Politicianul a adăugat că SUA trebuie să continue să colaboreze cu forțele armate ucrainene pentru a „se ajuta pe sine înșiși”.