Giganții tehnologici au concediat în acest an 128.000 de angajați.

Doar în primele zece zile ale lunii septembrie, companiile din sectorul tehnologic au disponibilizat peste 6.000 de angajați.

Totodată, în total, de la începutul anului, pierderile lor de personal se ridică la 128.536 de angajați concediați din 299 de companii.

Aceasta depășește rezultatul pentru întregul an trecut, când 278 de companii au concediat 122 606 persoane, relatează Business Standard.

În acest sens, față de celelalte s-au „remarcat” companiile Oracle (21 000), Amazon (17 267), Dell (11 000), Meta Platforms (10 400), Microsoft (4800) și PayPal (4760). Prima a anunțat încă în iunie acest an concedieri pe scară largă, care au ajuns la 13 % din efectivul de personal. Angrenată în cursa inteligenței artificiale, Oracle acordă acum prioritate finanțării construcției centrelor de date, iar cheltuielile cu personalul trec pe planul al doilea. Experții consideră că reducerea personalului îi va permite companiei Oracle să elibereze între 8 și 10 miliarde de dolari pe an. Amazon a anunțat reduceri de personal de cinci ori de la începutul anului. Meta a efectuat, de asemenea, optimizarea schemei de personal în câteva etape, cea mai mare vizând 8000 de angajați concediați în luna mai a acestui an.

La începutul lunii septembrie s-a remarcat Uber, care a anunțat concedierea a 3300 de persoane, ceea ce a reprezentat mai mult de jumătate din numărul angajaților din sector care și-au pierdut locurile de muncă de la începutul lunii. În total, compania intenționează să reducă numărul de angajați cu 10 %, în principal pe seama personalului administrativ. PayPal încheie topul celor șase lideri după numărul de angajați concediați în acest an, explicând măsurile respective prin necesitatea optimizării afacerii și reducerii cheltuielilor. Până la sfârșitul anului, compania preconizează să economisească 400 de milioane de dolari, iar în următorii doi sau trei ani economiile vor ajunge la 1,5 miliarde de dolari.

Pe acest fundal, cei 200 de angajați Apple concediați în august par un număr neglijabil din punct de vedere statistic. Aproximativ jumătate dintre ei lucrau la casca Vision Pro, iar ceilalți se ocupau de asistentul vocal Siri și de alte soluții software din domeniul inteligenței artificiale.

Potrivit estimărilor experților, concedierile din companiile tehnologice în acest an pot fi explicate doar într-un sfert sau o treime dintre cazuri prin efectul implementării inteligenței artificiale, iar în celelalte au un caracter complet diferit. Printre altele, se resimte influența pandemiei, când efectivul companiilor din sector s-a extins brusc, iar acum continuă corecția. Totodată, o parte dintre posturile desființate ar putea fi restabilite în viitor, astfel încât procesul nu este ireversibil. Inteligența artificială începe să ia locurile de muncă ale angajaților tineri și ale specialiștilor din domeniile care sunt deja automatizate cu succes cu ajutorul tehnologiilor corespunzătoare.