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24 Septembrie 2026, 14:27
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Germania va renunța la combustibilii fosili până în 2045

La 23 septembrie, Guvernul Germaniei a publicat un plan de renunțare treptată la combustibilii fosili până în 2045.

Germania va renunța la combustibilii fosili până în 2045.
Germania va renunța la combustibilii fosili până în 2045.

Acesta a fost prezentat la Adunarea Generală a ONU de ministrul german al mediului, Carsten Schneider. Germania a devenit a treia țară mare, după Franța și Țările de Jos, care a adoptat un plan de acest tip.

Planul prevede creșterea treptată a ponderii surselor regenerabile de energie în producția de electricitate de la 55% la 80% până în 2030. De asemenea, se preconizează majorarea capacității centralelor eoliene cu 12 GW și aducerea capacității totale a centralelor solare la 215 GW. Un alt punct al planului este renunțarea completă la centralele pe cărbune până în 2038, cu posibilitatea devansării termenului până în 2035. Documentul precizează că «utilizarea combustibililor fosili va continua în perioada de tranziție».

După cum scrie The Guardian, organizațiile de mediu remarcă schimbări pozitive: anterior, țările făceau promisiuni de a atinge o «neutralitate carbonică» abstractă, iar acum au trecut la planuri mai stricte de renunțare completă la combustibilii fosili. După cum a declarat activista de mediu și fosta reprezentantă specială pentru politica climatică din cadrul Ministerului German de Externe, Jennifer Morgan, «un astfel de plan este doar linia de start». Potrivit acesteia, pentru atingerea acestor obiective, Germania va trebui să depună mai multe eforturi pentru electrificarea transportului și a sistemelor de încălzire.

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