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bild.de logobild
18 Septembrie 2026, 20:39
1 938
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Germania intenționează să reintroducă reducerea la carburanți și să stabilească un plafon de prețuri

Guvernul Germaniei discută simultan două măsuri pentru reducerea prețurilor record la benzină și motorină — revenirea la reducerea fiscală pentru combustibil și introducerea unui plafon de preț.

Germania intenționează să reintroducă reducerea la carburanți și să stabilească un plafon de prețuri.
Germania intenționează să reintroducă reducerea la carburanți și să stabilească un plafon de prețuri.

Este planificat ca taxa energetică să fie redusă cu 14 cenți pe litru, ceea ce, ținând cont de TVA, ar trebui să micșoreze prețul la pompă cu aproximativ 17 cenți. Un astfel de mecanism a mai fost aplicat în mai și iunie 2026.

A doua măsură ar putea fi un plafon de preț stabilit de stat, susținut de ministrul Finanțelor, Lars Klingbeil. Se preconizează ca acesta să fie corelat cu evoluția reală a prețurilor petrolului, după exemplul Belgiei și Luxemburgului, unde statul stabilește prețul maxim al combustibilului.

Deocamdată nu se știe exact cum va fi calculat plafonul german. Potrivit Handelsblatt, CDU/CSU și SPD au ajuns într-adevăr mai aproape de un acord privind pachetul, însă negocierile continuă.

Reducerea fiscală, potrivit BILD, ar urma să fie reintrodusă cât mai curând posibil — posibil chiar de la 1 octombrie, iar plafonul de preț să fie introdus cel târziu la 1 ianuarie. Pentru punerea în aplicare a planului, mai este necesar un acord cu landurile federale privind finanțarea.

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