Germania a încheiat un acord de apărare cu SUA: Mai multe rachete, mai multe avioane de luptă.

Germania și SUA au convenit să extindă semnificativ cooperarea în industria de apărare.

Miniștrii Apărării Boris Pistorius și Pete Hegseth au semnat la Washington o declarație de intenție care prevede dezvoltarea, producția, licențierea și mentenanța în comun a armamentelor. Scopul este producerea mai rapidă a unei cantități mai mari de arme și asigurarea unor lanțuri de aprovizionare fiabile, relatează Bild.

Pistorius a declarat că proiectele deja în derulare — de exemplu, producția avioanelor de vânătoare F-35 și fabricarea planificată a rachetelor pentru sistemul de apărare antiaeriană Patriot în Germania — pot deveni baza unei cooperări ulterioare. Potrivit acestuia, reunirea potențialului industrial și tehnologic al celor două țări va permite crearea mai rapidă a sistemelor de apărare și producerea acestora în cantități mai mari.

În același timp, Germania se pregătește să cumpere din SUA rachete de croazieră Tomahawk. Acordul de principiu privind această tranzacție a fost încheiat încă la summitul NATO din iulie.

Următoarea etapă a vizitei lui Pistorius în SUA va fi o deplasare în Texas. La Fort Worth, el va vizita Lockheed Martin, unde îi va fi predat oficial primul dintre cele 35 de avioane F-35 comandate de Germania. Aceste aeronave urmează să înlocuiască flota învechită de avioane Tornado a Bundeswehrului.