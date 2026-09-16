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bild.de logobild
16 Septembrie 2026, 13:15
4 968
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Germania a încheiat un acord de apărare cu SUA: Mai multe rachete, mai multe avioane de luptă

Germania și SUA au convenit să extindă semnificativ cooperarea în industria de apărare.

Germania a încheiat un acord de apărare cu SUA: Mai multe rachete, mai multe avioane de luptă.
Germania a încheiat un acord de apărare cu SUA: Mai multe rachete, mai multe avioane de luptă.

Miniștrii Apărării Boris Pistorius și Pete Hegseth au semnat la Washington o declarație de intenție care prevede dezvoltarea, producția, licențierea și mentenanța în comun a armamentelor. Scopul este producerea mai rapidă a unei cantități mai mari de arme și asigurarea unor lanțuri de aprovizionare fiabile, relatează Bild

Pistorius a declarat că proiectele deja în derulare — de exemplu, producția avioanelor de vânătoare F-35 și fabricarea planificată a rachetelor pentru sistemul de apărare antiaeriană Patriot în Germania — pot deveni baza unei cooperări ulterioare. Potrivit acestuia, reunirea potențialului industrial și tehnologic al celor două țări va permite crearea mai rapidă a sistemelor de apărare și producerea acestora în cantități mai mari.

În același timp, Germania se pregătește să cumpere din SUA rachete de croazieră Tomahawk. Acordul de principiu privind această tranzacție a fost încheiat încă la summitul NATO din iulie.

Următoarea etapă a vizitei lui Pistorius în SUA va fi o deplasare în Texas. La Fort Worth, el va vizita Lockheed Martin, unde îi va fi predat oficial primul dintre cele 35 de avioane F-35 comandate de Germania. Aceste aeronave urmează să înlocuiască flota învechită de avioane Tornado a Bundeswehrului. 

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