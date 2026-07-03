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3 Iulie 2026, 19:48
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Generalul Donahue a părăsit funcția de comandant al armatei SUA în Europa și Africa

Comandantul forțelor terestre ale SUA în Europa, generalul Chris Donahue, și-a dat demisia. Statul major al comandamentului a fost oficial retrogradat la nivelul de „trei stele”.

Generalul Donahue a părăsit funcția de comandant al armatei SUA în Europa și Africa
Generalul Donahue a părăsit funcția de comandant al armatei SUA în Europa și Africa

La ceremonia de la baza Clay Kaserne au fost prezenți sute de militari și oficiali. Șeful Comandamentului European al SUA, generalul Alexusa Grinkevici, a apreciat înalt cariera lui Donahue, subliniind rolul său în adaptarea armatei la noua eră a războiului, definită de drone, inteligență artificială și integrarea rețelelor și datelor, transmite stripes.com.

„Donahue a reușit să prevadă, ca puțini alții, schimbările viitoare în natura războiului”, a spus Grinkevici și a adăugat că Donahue „citește cărți despre inteligență artificială, date, algoritmi, calcul cuantic și sisteme autonome”.

Înlocuitor interimar al comandantului a fost numit general-maiorul Christopher Norrie. La ceremonie, Donahue și-a mulțumit subordonații și aliații.

„Aș trimite copiii mei la război cu ei”, a spus el despre unitățile implicate în acțiuni comune pe flancul estic al NATO.

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