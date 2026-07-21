Gândacii japonezi au atacat podgoriile din Italia.

Invazia gândacilor japonezi verzi și irizați a afectat podgoriile din Italia.

Gândacul japonez, sau gândacul dăunător, este o specie cu antene pliate, originară din Japonia. Acum peste 100 de ani a apărut în SUA. Pe continentul european, gândacul a fost observat recent, în 2014. În Italia, s-a răspândit în regiunile din nord-est, informează publicația AP News.

„Observăm cum gândacul avansează constant de la terasă la terasă pe podgoriile noastre istorice. În prezent suntem aproximativ la a 10-a terasă și deja putem vedea atacurile gândacului. Aceasta înseamnă că ei consumă plantele și avansează treptat în sus pe pantă”, a declarat vinificatorul Luciano Zoppo Ronzero.

Gândacii se deplasează în grupuri mari și distrug plantele. Adulții se deplasează cu trenurile, mașinile și avioanele, mărind astfel aria de răspândire. Acest dăunător reprezintă o amenințare serioasă pentru agricultură, deoarece consumă frunzele, reducând productivitatea. Totuși, este dificil de estimat până acum amploarea pagubelor.

„Ceea ce mă sperie este faptul că, în cele din urmă, strugurii nu se coc. Dacă strugurii nu se coc, înseamnă că nu aducem acasă o recoltă excelentă, așa cum speram, ci ceva nepotrivit pentru consum”, a spus Ronzero.

Gândacul dăunător poate consuma peste 300 de specii de plante și copaci. În prezent, acesta se răspândește activ în Italia, Elveția și Germania. De asemenea, un număr mic de dăunători este observat în Spania și Franța.