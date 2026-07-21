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21 Iulie 2026, 18:36
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Galeria Luvru se redeschide la nouă luni după jaf

Muzeul Luvru din Paris va amenaja o cameră separată și păzită pentru expunerea bijuteriilor din Galeria Apollo, care a fost jefuită toamna trecută.

Galeria Luvru va fi redeschisă la nouă luni după jaf.
Galeria Luvru va fi redeschisă la nouă luni după jaf.

Despre aceasta a declarat directorul muzeului, Christophe Leribault, transmite leparisien.fr.

Potrivit acestuia, va fi o cameră de depozitare fără ferestre. Leribault a menționat că urmează un volum mare de muncă și că pentru aceasta sunt necesare resurse financiare considerabile.

Leribault a adăugat că bijuteriile valoroase care anterior se aflau în galerie au fost scoase de acolo.

În octombrie anul trecut, la Louvre a avut loc un jaf răsunător. Patru infractori au pătruns în galerie pe la balcon, pe care compania Van Cleef & Arpels îl identificase ca punct vulnerabil încă din 2018. Jaful a durat aproximativ șapte minute. În acest timp, au reușit să sustragă nouă bijuterii istorice ale coroanei franceze. Totodată, după cum a precizat Le Parisien, hoții au început să intre în panică din cauza reacției rapide a poliției și au lăsat la locul faptei urme de ADN, precum și o bucată dintr-o jachetă. Poliția a reușit să rețină toți cei patru suspecți, ultimul fiind prins pe 25 noiembrie.

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