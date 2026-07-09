Furtună de nisip pe litoralul românesc: Turiștii au fugit panicați de pe plajă.

Pe plajele stațiunii românești Eforie a avut loc o furtună puternică de nisip. Salvatorii au anunțat că vântul s-a intensificat brusc, creând condiții periculoase.

Curând au apărut imagini în care se vede cum turiștii părăsesc plaja, informează Digi24.

Salvamarii le recomandă turiștilor ca, în astfel de condiții meteo, să nu intre în mare cu saltele gonflabile, colaci sau alte obiecte de plutire.

„Dacă ați pierdut în apă un obiect gonflabil, nu încercați să înotați după el. Curenții și valurile pot reprezenta un pericol pentru viață. Supravegheați permanent copiii și respectați indicațiile salvamarilor”, au subliniat aceștia.

Litoralul Mării Negre se află sub Cod galben de pericol meteorologic din cauza intensificării vântului.