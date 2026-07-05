Furtuna a întrerupt festivitățile dedicate Zilei Independenței la Washington.

Din cauza amenințării unei furtuni, autoritățile din Washington au anulat festivitățile dedicate aniversării a 250 de ani de la Independența SUA, inclusiv discursul lui Trump. Președintele le-a cerut susținătorilor să nu plece.

Evenimentele festive din centrul Washingtonului, dedicate celei de-a 250-a aniversări a Independenței SUA, programate pentru sâmbătă, 4 iulie, au fost anulate din cauza unei furtuni iminente, informează AFP. Potrivit corespondenților agenției, cu doar câteva ore înainte de discursul anunțat al președintelui SUA, Donald Trump, autoritățile orașului au fost nevoite să anuleze toate evenimentele din cauza condițiilor meteorologice, transmite dw.com.

La rândul său, șeful Casei Albe a declarat pe rețeaua socială Truth Social că discursul său va avea loc imediat ce furtuna se va încheia și a îndemnat participanții la eveniment să aștepte. „Este sâmbătă seara! Haideți să ne distrăm, chiar dacă va trebui să stăm până târziu”, a scris Trump.

Anterior, Primăria Washingtonului a anulat și parada anuală dedicată Zilei Independenței SUA din cauza caniculei extreme, care a depășit 46 de grade.

AFP: O parte dintre vizitatori au fost evacuați de poliție

Organizatorii au îndemnat vizitatorii să părăsească zona National Mall din Washington și să se adăpostească de furtună în muzeele și clădirile guvernamentale din apropiere.

Potrivit AFP, la fața locului a domnit temporar confuzia: unii vizitatori au refuzat să părăsească zona în speranța de a-l vedea pe președintele Trump. Aceștia au fost evacuați forțat de polițiști, scrie agenția.