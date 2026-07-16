Fumul provocat de incendiile forestiere din Canada a ajuns în New York, Detroit și Minneapolis.

Aproximativ 850 de focare active de incendii forestiere au fost înregistrate în Canada, iar alte peste zece — în nordul Statelor Unite.

Potrivit AP, fumul a ajuns până la Detroit, Minneapolis, New York și alte orașe de pe coasta de est a SUA, unde specialiștii califică calitatea aerului drept periculoasă pentru sănătate. Situația este agravată de canicula extremă, în unele regiuni ale SUA temperatura aerului atingând până la +39–41°C.

Potrivit Centrului Interinstituțional Canadian pentru Incendii Forestiere, în ultimele 24 de ore au fost detectate 20 de noi focare de incendiu în țară, iar de la începutul anului — peste 3.500. Focul a distrus deja peste 1,9 milioane de hectare de pădure. Principala lovitură a calamității cade asupra pădurilor din regiunile vestice și centrale ale provinciei Ontario, localitățile, inclusiv Toronto, fiind învăluite în fum. Autoritățile desfășoară evacuarea populației. Câteva trenuri de marfă, inclusiv unul destinat evacuării oamenilor, s-au aflat în epicentrul incendiului lângă orașul Armstrong.

Conform evaluărilor serviciului de calitate a aerului IQAir, Toronto se află în top 3 orașe cu cel mai poluat aer. Primele două locuri în clasament sunt ocupate de Detroit și Minneapolis, unde aerul este deja periculos pentru viață. În New York este un smog puternic. Primarul orașului, Zokhran Mamdani, a avertizat locuitorii asupra amenințării pentru sănătate, îndemnându-i, pe cât posibil, să rămână acasă. Autoritățile orașului distribuie gratuit măști de protecție. Între timp, în New York și Washington se așteaptă temperaturi de până la 40°C, iar în Philadelphia — până la 41°C.