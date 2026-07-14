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bbc.com logobbc
14 Iulie 2026, 09:46
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FSB îl acuză pe Kyivstoner și doi moldoveni de pregătirea unei acțiuni de sabotaj lângă Moscova

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei susține că Serviciul de Securitate al Ucrainei pregătea o diversiune „împotriva unei întreprinderi strategice situate în zona rezidențială a regiunii Moscova”.

FSB îl acuză pe Kyivstoner și doi moldoveni de pregătirea unei acțiuni de sabotaj lângă Moscova.
FSB îl acuză pe Kyivstoner și doi moldoveni de pregătirea unei acțiuni de sabotaj lângă Moscova.

Potrivit unui comunicat al FSB, în Rusia trebuia să ajungă din Slovacia, prin Polonia și Belarus, o „trusă de plăci ceramice spaniole, în interiorul căreia erau camuflate 35 de drone FPV”, scrie bbc.com.

„Marfa explozivă a fost depozitată într-un hangar închiriat anterior în regiunea Moscovei, situat lângă o întreprindere unde era planificat un atentat terorist”, susține serviciul special rus. Potrivit FSB, dronele urmau să fie lansate de doi cetățeni ai Republicii Moldova.

FSB l-a numit pe Albert Vasiliev, „vlogger ucrainean, rapper și actor de film, cunoscut sub pseudonimul Kyivstoner”, drept implicat în pregătirea actului de sabotaj.

De asemenea, în comunicat este menționat un fost deținut care, în 2022, a semnat un contract cu PMC „Wagner” și, după participarea la acțiuni militare, a fost amnistiat, „dobândind cetățenia rusă în 2023”. Se presupune că acesta a asamblat și activat dronele, „după care a părăsit locul faptei”, iar ulterior a fost reținut.

Cu o zi înainte, FSB a anunțat dejucarea unui atac cu drone FPV asupra aerodromurilor militare din regiunile Amur și Celiabinsk. Ucraina nu a comentat afirmațiile FSB.

Kyivstoner este un blogger cunoscut, fost membru al trupei „Griby”. Potrivit informațiilor preliminare, locuiește în Europa. Kyivstoner nu a comentat informațiile FSB.

Sursă
bbc.com logobbc
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