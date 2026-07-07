Franța va readuce ambasadorul în Siria după mai bine de 10 ani de întrerupere a relațiilor.

Franța și Siria au convenit să reia prezența diplomatică în capitalele lor la nivel de ambasadori, după mai bine de un deceniu de înghețare a relațiilor în timpul lui Bashar al-Assad.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, aflat în prima sa vizită la Damasc, și președintele Siriei, Ahmed al-Șaraa, au anunțat că au convenit să numească ambasadori în țările celuilalt, reluând legăturile diplomatice după o pauză îndelungată, transmite eurointegration.com.ua.

Al-Șaraa a numit întâlnirea cu Macron un „eveniment istoric”.

Franța și-a închis ambasada în 2012 și a redeschis-o simbolic la începutul anului 2025, la scurt timp după căderea regimului Assad.

De asemenea, s-a raportat că pe 7 iulie au avut loc explozii în Damasc, în apropierea hotelului unde a fost cazat Macron.

Din Siria, președintele Franței s-a îndreptat spre summitul NATO de la Ankara, capitala Turciei.