Franța, prima țară din UE care a interzis rețelele sociale copiilor sub 15 ani.

Parlamentul francez a aprobat definitiv legea care interzice copiilor sub 15 ani să folosească rețelele sociale.

Decizia a fost luată pe fondul îngrijorărilor tot mai mari privind impactul platformelor asupra sănătății mintale și siguranței copiilor.

Astfel, Franța a devenit prima țară din Europa care a adoptat o astfel de măsură. Anterior, o interdicție similară pentru utilizatorii sub 16 ani a fost introdusă în Australia. Potrivit ministrului pentru inteligență artificială, Anne Le Hénanff, țara „a fost prima din Europa care a adoptat majoratul digital”, scrie dw.com.

Conform noii legi, începând cu 1 septembrie, copiii sub 15 ani nu vor putea crea conturi pe rețelele sociale. Conturile existente ale copiilor vor trebui închise de platforme în următoarele patru luni.

În plus, rețelele sociale sunt obligate să implementeze sisteme de verificare a vârstei care să corespundă cerințelor autorității franceze de protecție a datelor personale. Companiile se opun în mod tradițional unor astfel de interdicții, dar declară că sunt pregătite să respecte legislația națională.