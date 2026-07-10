Franța a recunoscut că nu este pregătită pentru schimbările climatice.

Consiliul Superior pentru Climă a publicat un raport privind eșecul adaptării țării la încălzirea globală.

În timp ce Franța trece prin al treilea val de căldură din 2026, Consiliul Superior pentru Climă al țării a publicat raportul anual. Experții au ajuns la concluzii neașteptate – una dintre cele mai puternice economii din Europa nu este pregătită pentru schimbările climatice, scrie TF1 Info.

Franța nu este pregătită

Canicula europeană din 2026 a fost un semnal puternic: supraîncălzirea școlilor, oprirea trenurilor, întreruperi în rețeaua electrică, locuințe improprii pentru trai, victime umane. Potrivit experților, Franța gestionează criza pe moment, în loc să prevadă consecințele încălzirii globale.

„Infrastructura noastră, stilul nostru de viață, sistemele noastre s-au dezvoltat astăzi în condiții climatice care nu mai există”, notează paleoclimatologul Valery Masson-Delmotte. Conform planului național TRACC, Franța trebuie să se adapteze la o încălzire de +4 °C până în 2100. Totuși, acțiunile concrete sunt puține – în principal diagnosticări, cercetări și evaluări.

Ce s-a făcut și ce lipsește

În 2025, pentru adaptarea la căldură au fost alocate aproximativ 1,7 miliarde de euro, însă aceste fonduri sunt insuficiente. Planul PNACC-3, al treilea plan național de adaptare, a fost suspendat din cauza lipsei finanțării. Totodată, autoritățile au înăsprit obligațiile angajatorilor de a proteja angajații de căldură, există un plan similar pentru școli, dar, potrivit experților, acesta „a fost implementat cu dificultate în timpul caniculei din iunie”.

Consiliul Superior pentru Climă subliniază că responsabilitatea nu revine doar statului. Autoritățile locale trebuie, de asemenea, să adapteze spațiile publice și transportul. De exemplu, se pot modifica orarele, organiza rezerve civice, monta jaluzele și copertine.

Lovitură termică pentru economie

Specialiștii subliniază că prețul inacțiunii în următorii ani poate fi deosebit de mare. Potrivit rețelei băncilor centrale pentru ecologizare, la o încălzire de 2 °C, pierderile PIB până în 2050 pot ajunge la aproximativ 15%, iar la 3 °C – 30% până în 2100. Întârzierile în politica de adaptare fac acțiunile viitoare mai dificile și mai costisitoare.

Perioadele de caniculă costă foarte mult economia franceză. La temperaturi peste 30 °C, fiecare grad suplimentar reduce producția orară cu aproximativ 3%. Oprirea activității, supraîncălzirea infrastructurii, disfuncționalitățile în transport – toate acestea sunt pierderi economice directe.

Climatologii avertizează că nu este exclus ca nivelul încălzirii să ajungă la 3,5 °C la scară globală, iar în scenariul negativ – până la 4 °C (în Franța chiar mai mult). Atunci vara anului 2026 va fi una dintre cele mai răcoroase din următorii ani.

Cum se planifică schimbarea vieții în țară

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