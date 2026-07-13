Franța a oprit trei reactoare nucleare din cauza caniculei.

În Franța, din cauza caniculei severe, au fost oprite temporar trei reactoare nucleare, iar puterea altor câteva a fost redusă.

Operatorul EDF a explicat acest lucru prin restricțiile ecologice. În timpul caniculei, apa din râuri se încălzește, iar centralele nucleare o folosesc pentru răcire și o returnează deja mai caldă. Pentru a nu supraîncălzi și mai mult râurile, o parte dintre reactoare a fost necesar să fie oprite sau încetinite, transmite bild.de.

Franța primește o parte semnificativă din electricitate de la centralele nucleare, astfel că canicula devine regulat o problemă pentru sistemul energetic. Toate centralele nucleare ale țării sunt situate lângă râuri sau mare și depind de apă pentru răcire.

În prezent, Franța trece prin al treilea val de caniculă în două luni. În timpul caniculei din iunie, EDF a fost nevoită, de asemenea, să limiteze funcționarea reactoarelor.