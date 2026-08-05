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5 August 2026, 21:38
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Franța a atras industria auto în producția de drone militare fără pilot

De la începutul anului, în țară au fost anunțate cel puțin 6 parteneriate între companii din domeniul apărării și companii auto.

Franța a atras industria auto să producă drone militare fără pilot
Franța a atras industria auto să producă drone militare fără pilot

Franța a început să producă drone fără pilot cu participarea reprezentanților industriei auto, scrie Reuters. De la începutul anului, în țară au fost anunțate cel puțin șase parteneriate între companii din domeniul apărării și din cel auto.

Autoritățile franceze se așteaptă să utilizeze capacitățile industriei auto pentru scalarea producției, automatizarea și controlul costurilor. Compania Valeo intenționează să producă în Franța motoare electrice pentru dronele fără pilot Harmattan AI, anunță agenția.

Renault deja dezvoltă un UAV cu rază lungă de acțiune împreună cu compania Turgis&Gaillard, iar în iunie a convenit cu Thales producerea dronei sinucigașe Toutatis. Volumul de producție preconizat din 2027 — 1.000 de UAV pe lună, precizează Reuters.

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