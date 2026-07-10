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euronews.com logoeuronews
10 Iulie 2026, 21:55
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Franța a activat planul Orsec din cauza celui de-al treilea val de caniculă extremă

Guvernul Franței a făcut vineri un pas fără precedent, activând planul Orsec din cauza caniculei extreme.

Franța a activat planul Orsec din cauza celui de-al treilea val de caniculă extremă.
Franța a activat planul Orsec din cauza celui de-al treilea val de caniculă extremă.

Este vorba despre departamentele care în următoarele zile vor fi acoperite de un nou „dom de căldură”, al treilea din mai. Căldura ar trebui să dureze cel puțin până la începutul săptămânii viitoare, transmite euronews.com.

Planul Orsec a fost activat în departamentele unde a fost anunțat nivelul roșu de pericol meteorologic. Sâmbătă vor fi 24 astfel de departamente, iar în 59 de departamente meteorologii au anunțat nivelul portocaliu. „Au avut loc consultări, schimb de opinii, s-a făcut o muncă”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Maud Bregeon, în emisia postului de televiziune TF1.

Planul Orsec reprezintă un mecanism de reacție de urgență și asistență în caz de evenimente excepționale. De obicei este activat în caz de dezastre naturale, cum ar fi inundațiile, notează observatorii.

În Franța, incendiile de pădure fac ravagii. „De la începutul anului am înregistrat peste 8.000 de focare de incendiu în toată țara, suprafața arsă depășind 25.000 de hectare”, a declarat directorul general al serviciului de securitate civilă, Julien Marion.

Este aproximativ dublu față de aceeași perioadă a anului trecut, au anunțat autoritățile vineri. Valurile de căldură tot mai frecvente în ultimele decenii sunt legate de schimbările climatice cauzate de om, spun oamenii de știință.

Consiliul Superior pentru Climă din Franța a avertizat joi că politica țării în lupta împotriva încălzirii globale este „insuficientă”. „Intrăm într-o zonă periculoasă”, a avertizat unul dintre experții consiliului, Valérie Masson-Delmotte. „Infrastructura noastră, planificarea urbană, ecosistemele, gestionarea activităților economice și practicile socio-culturale s-au dezvoltat pe baza unui climat care nu mai există”.

Conform datelor oficiale, în timpul valului de căldură din iunie au fost înregistrate peste 2.000 de decese în exces, iar în perioada temperaturilor ridicate de la sfârșitul lunii mai – încă 300.

Vineri, Guvernul a anunțat că va deschide așa-numitele „centre de răcorire” pentru grupurile cele mai vulnerabile, cum ar fi persoanele în vârstă și persoanele fără adăpost. Potrivit lui Maud Bregeon, până vineri au fost livrate și instalate în spitalele din țară 6.000 din cele 30.000 de aparate de aer condiționat planificate. Conform datelor de anul trecut, în Franța există peste 2.900 de instituții medicale.

Potrivit prognozei serviciului național de meteorologie Météo France, temperaturile ridicate vor persista cel puțin până la Ziua luării Bastiliei, sărbătoarea națională a Franței, pe 14 iulie.

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