Francezii parcurg 150 km până în Andorra pentru combustibil ieftin de 1,68 euro.

Șoferii francezi au început să parcurgă zeci sau chiar peste 100 de kilometri pentru a face plinul mai ieftin.

În unele cazuri, diferența de preț ajunge la aproape 70 de cenți pe litru, iar în cazul unui rezervor mare, economia poate depăși 50 de euro.

Diferența de prețuri a transformat benzinăriile din apropierea graniței cu Andorra într-un punct de atracție pentru șoferii francezi. AFP descrie cozi permanente la una dintre cele mai mari benzinării din Pas de la Casa, după ce marți, 15 septembrie, motorina se vindea cu 1,677 euro pe litru, iar benzina fără plumb A-95 — cu 1,685 euro pe litru. În Franța, însă, carburanții costa peste 2 euro, iar la majoritatea benzinăriilor prețul ajungea la 2,37 euro litrul, relatează libertatea.ro.

La acest preț, dacă rezervorul are o capacitate de 40 de litri, iar diferența este de circa 70 de cenți pe litru, economia ajunge la aproape 30 de euro. Unii șoferi parcurg peste 100 de kilometri pentru a ajunge în Andorra. Totodată, ei nu alimentează doar mașinile.

Un francez venit de la 150 de kilometri economisește 51 de euro

Potrivit AFP, unul dintre șoferi a venit din Toulouse, situat la aproximativ 150 de kilometri și la două ore și jumătate de mers cu mașina. Francezul spune că diferența de preț justifică drumul. El călătorește cu o autorulotă cu un rezervor mare de combustibil și, potrivit calculelor sale, economisește astfel 51 de euro.

„Dacă alimentez cu motorină în Franța, un plin mă costă 170 de euro. Iar aici plătesc doar 119 euro și mai umplu și o canistră”, a declarat el pentru AFP.

Și nu este singurul. Mulți șoferi cumpără combustibil în canistre, iar în unele cazuri volumele transportate pot depăși limitele stabilite de lege.

De ce carburantul este atât de ieftin în Andorra

Diferența se explică în principal prin impozitarea considerabil mai redusă. Ministrul Finanțelor al Andorrei, Ramon Lladós, a declarat pentru AFP că principatul a urmărit în mod tradițional să mențină prețurile la combustibil sub control, deoarece acestea influențează semnificativ inflația. În Andorra, TVA-ul este de doar 4,5%. Pentru motorină se aplică, de asemenea, un impozit de circa 38 de cenți pe litru, la care se adaugă TVA-ul, a precizat ministrul.

După creșterea prețurilor la combustibil, guvernul a decis în iulie să reducă temporar și mai mult taxele la benzină și motorină. La începutul lunii septembrie a fost introdusă o reducere suplimentară de 15 cenți pe litru de motorină. Din această sumă, 10 cenți reprezintă reducerea de taxe adoptată de guvern, iar ceilalți 5 cenți sunt acoperiți de operatorii privați — importatorii și distribuitorii de combustibil.