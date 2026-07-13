Fostul președinte al Coreei de Sud a fost condamnat la încă doi ani de închisoare.

Curtea Districtuală Centrală din Seul l-a condamnat pe 13 iulie pe fostul președinte al Coreei de Sud, Yun Suk-yeol, la doi ani de închisoare, recunoscându-l parțial vinovat de primirea ilegală a finanțării politice.

Este vorba despre sondaje gratuite de opinie publică, pe care fostului președinte i le-a furnizat Myeon Tae Gyun, care se autointitulează consultant politic, transmite yna.co.kr.

Echipa procurorului special Min Jung Gi îl acuza pe Yun Sok Yol că, în complicitate cu soția sa, fosta primă doamnă Kim Gon Hi, a primit gratuit de la Myeon Tae Gyun, între aprilie 2021 și martie 2022, un număr de 58 de sondaje în valoare totală de aproximativ 270 milioane woni (180.000 de dolari). Instanța a recunoscut drept probată primirea a 14 sondaje și, pe lângă pedeapsa cu închisoarea, a dispus confiscarea sumei de 13,96 milioane woni de la condamnat. Judecătoria a fost de acord cu argumentele acuzării că, în schimbul sondajelor, Yun Sok Yol a promis să susțină candidatura fostului deputat Kim Yong Son din partea partidului conservator „Forța Poporului” la alegerile parlamentare parțiale din iunie 2022.

„Acțiunile inculpatului au sădit neîncredere în politică și au subminat credința societății în dezvoltarea democrației. O pedeapsă proporțională cu faptele este inevitabilă”, se arată în decizia instanței.

Myeon Tae Gyun a primit în același dosar o pedeapsă de un an și jumătate de închisoare. Acuzația solicita pentru fostul președinte patru ani de detenție, iar pentru Myeon Tae Gyun trei ani. Sentința diferă de decizia în cazul lui Kim Gon Hi: în aprilie, Curtea Superioară din Seul a achitat-o pe aceasta pentru o acuzație similară, considerând că soții nu au obținut beneficii din sondaje, deoarece Myeon Tae Gyun le furniza și altor persoane. Avocații lui Yun Sok Yol au promis să atace sentința, numind-o „dificil de înțeles” în contextul achitării fostei prime doamne.

Acesta este încă un verdict în cazul lui Yun Sok Yol, împotriva căruia, după tentativa eșuată de a institui legea marțială în 2024, sunt în curs mai multe procese. În februarie, a fost condamnat la închisoare pe viață pentru organizarea unei rebeliuni, iar în iunie instanța i-a adăugat încă 30 de ani de detenție pentru tentativa de a provoca Coreea de Nord prin lansarea de drone, ca pretext pentru instaurarea legii marțiale.