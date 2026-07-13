Fostul designer BMW, Pierre Leclercq, a obținut cetățenia Rusiei.

Designerul belgian Pierre Leclercq a devenit cetățean rus, potrivit unui decret al lui Vladimir Putin.

Leclercq este fost designer al BMW. Printre altele, el a creat designul SUV-urilor BMW X5 și X6, scrie meduza.io.

În perioada 2013-2017, Leclercq a condus departamentul de design al grupului auto chinez Great Wall Motors, unde a supervizat proiecte precum SUV-ul Haval H6. Ulterior, a lucrat la compania coreeana Kia Motors și apoi la producătorul france Citroën, unde conduce în continuare departamentul de design.

Motivul pentru care a decis să obțină pașaportul rus nu este cunoscut.