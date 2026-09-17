Fosta purtătoare de cuvânt a lui Zelenski l-a numit „o amenințare la adresa suveranității Ucrainei”.

Fosta purtătoare de cuvânt a președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, Iulia Mendel, a lansat critici dure la adresa fostului său șef — Volodimir Zelenski.

Într-un interviu acordat jurnalistei și bloggeriței Lilia Bagirova, ea a declarat că îl consideră pe Zelenski „o amenințare la adresa suveranității Ucrainei” și a formulat o serie de acuzații publice dure la adresa actualei puteri, scrie focus.ua.

În discuția cu Bagirova, Mendel a declarat că îl consideră pe șeful statului „o amenințare la adresa suveranității Ucrainei” și „un instrument de autodistrugere a națiunii ucrainene”. De asemenea, ea a recunoscut că regretă activitatea sa în echipa Oficiului Președintelui.

„În fiecare zi îi cer lui Dumnezeu iertare pentru că am ajutat această ticăloșie să ajungă la putere și să rămână la putere”, a declarat Mendel.

Când Bagirova a întrebat-o din nou pe cine anume numește „ticăloșie”, Mendel a răspuns: „Este Zelenski”.

Printre altele, Mendel susține că în agenda telefonică a lui Zelenski „jumătate dintre contacte sunt ruși”, iar acesta ar fi sărit în mod repetat asupra ei în timpul colaborării. În special, în timpul interviului, Mendel și-a amintit unul dintre episoadele de când încă lucra în funcția de purtătoare de cuvânt a președintelui. Potrivit ei, Zelenski reacționa adesea emoțional la situațiile de lucru, țipa la ea și lovea cu pumnul în masă din cauza deciziilor care nu îi conveneau.

Ce a spus Mendel despre război

Mendel a dedicat o parte separată a discuției războiului pe scară largă dus de Rusia împotriva Ucrainei. Ea susține că Zelenski, în opinia sa, a luat decizii care au contribuit la continuarea războiului.

În special, fosta purtătoare de cuvânt a declarat că președintele ar fi insistat asupra continuării războiului în 2022 și 2024.

„Au existat circa șapte tentative de a pune capăt războiului. Dar poziția lui Zelenski a fost una singură: războiul trebuie să continue… Faptul că tocmai Zelenski a insistat că războiul trebuie continuat în 2022 este 100%. De două ori. Și în 2024”, a spus ea.

Totodată, în publicațiile disponibile, aceste afirmații sunt prezentate drept evaluări și declarații ale lui Mendel, nu drept fapte confirmate prin documente.

Mendel a vorbit și despre responsabilitatea Rusiei pentru declanșarea invaziei pe scară largă, însă în același timp a declarat că problemele interne ale Ucrainei nu pot fi explicate prin acțiunile Kremlinului.

În special, ea a declarat că președintele Rusiei, Vladimir Putin, poartă responsabilitatea pentru declanșarea războiului, însă nu poate fi responsabil pentru corupția ucraineană, scandalurile interne sau problemele din funcționarea structurilor de stat.

„Putin este un nenorocit și încă ce fel. Dar nu Putin este vinovat de corupția ucraineană. Nu Putin este vinovat de casele care se construiesc lângă Kiev. Nu Putin este vinovat de scandalurile care au loc. Putin distruge națiunea ucraineană. Dar pe cine distruge Zelenski? Spuneți-mi”, a adăugat ea.

La finalul discuției, Mendel a oferit încă o evaluare dură a activității președintelui.

„Cred că Zelenski nu este om. Zelenski este un instrument al sinuciderii națiunii ucrainene”, a declarat ea.

Deocamdată, Oficiul Președintelui Ucrainei și reprezentanții oficiali ai puterii nu au comentat aceste declarații.

Ce se știe despre Iulia Mendel

Iulia Mendel a ocupat funcția de purtătoare de cuvânt a lui Vladimir Zelenski din 2019 până în 2021. După demisie, ea a continuat să lucreze în domeniul mass-mediei și al comunicării.

Declarațiile sale recente au devenit parte a unei serii de apariții publice în care critică autoritățile ucrainene și președintele. Astfel, în mai 2026, Mendel a acordat un interviu amplu jurnalistului american Tucker Carlson, în care a formulat observații critice privind situația din Ucraina.

În septembrie 2026, în jurul lui Mendel a apărut o altă situație: ea plănuia să ia cuvântul în Parlamentul European, în cadrul unui eveniment dedicat modalităților de încetare a războiului, însă pe 16 septembrie a declarat că nu a fost lăsată să intre în clădire.