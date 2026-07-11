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11 Iulie 2026, 11:14
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Forțele rusești au lansat un atac cu rachete balistice asupra Kievului: 10 persoane au fost rănite

Forțele rusești au lansat un atac cu rachete balistice asupra Kievului: 10 persoane au fost rănite. De menționat că alarma aeriană nu a fost anunțată din timp.

Șase persoane au fost rănite la Kiev în urma atacurilor nocturne ale Rusiei.
Șase persoane au fost rănite la Kiev în urma atacurilor nocturne ale Rusiei.

Cel puțin șase persoane au fost rănite la Kiev în urma unui nou atac masiv al Rusiei în noaptea de vineri spre sâmbătă, 10 iulie, au anunțat autoritățile locale. Potrivit primarului capitalei ucrainene, Vitali Kliciko, loviturile asupra orașului au fost efectuate cu rachete balistice, transmite dw.com.

Primele explozii în oraș s-au auzit în jurul orei 03:38, ora locală, scrie publicația „Ukrainska Pravda”. Totodată, potrivit mass-media, semnalul de alarmă aeriană la Kiev a fost activat mai târziu, la 03:40, iar în regiunea Kiev - la 03:54.

Dintre pagubele înregistrate se numără incendii la o stație de transformare din districtul Darnîțkîi și într-o clădire de birouri din districtul Solomenski din Kiev. În districtul Sviatoshynskîi, conform datelor preliminare, o rachetă a lovit o clădire nelocuită. În districtul Dniprovski a izbucnit un incendiu pe teritoriul unei construcții nelocuite.

Se cunosc preliminar 10 persoane rănite în urma atacului. Trei dintre ele au primit ajutor la fața locului, iar restul au fost spitalizate, a declarat Kliciko.

În Ucraina se observă o tendință îngrijorătoare de creștere a numărului de victime în rândul civililor

Mai și iunie 2026 au fost cele mai mortale luni pentru civili în Ucraina de la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei. Astfel de date au fost prezentate anterior de adjuncta secretarului general pentru afaceri politice și consolidarea păcii a Organizației Națiunilor Unite (ONU), Rozmarie Dicarlo.

În mai, Misiunea de Monitorizare a ONU în Ucraina a înregistrat 274 de decese în rândul civililor ca urmare a atacurilor Rusiei. În iunie au fost înregistrate cel puțin 265 de decese ale civililor, iar alte 1.816 persoane au fost rănite. Aceste date sunt preliminare, iar tendința continuă, a remarcat Dicarlo. Astfel, doar în prima săptămână a lunii iulie, în Ucraina au murit cel puțin 93 de civili în urma loviturilor Rusiei.

ONU a subliniat că, de-a lungul anilor de război pe scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei, tendința de creștere a numărului de victime civile a fost observată în mod tradițional în lunile de primăvară și vară. Însă numărul victimelor confirmate în 2026 este „semnificativ mai mare”.

Forțele rusești au lansat un atac cu rachete balistice asupra Kievului: 10 persoane au fost rănite

Forțele rusești au lansat un atac cu rachete balistice asupra Kievului: 10 persoane au fost rănite

Forțele rusești au lansat un atac cu rachete balistice asupra Kievului: 10 persoane au fost rănite

Forțele rusești au lansat un atac cu rachete balistice asupra Kievului: 10 persoane au fost rănite

Sursă
dw.com logodw
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