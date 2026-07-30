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30 Iulie 2026, 09:13
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Forțele armate ale Poloniei au detectat căderea unui obiect neidentificat

Militarii polonezi au descoperit un obiect zburător neidentificat în spațiul lor aerian. A fost stabilită locația probabilă a prăbușirii acestuia, a anunțat comandamentul operațional al forțelor armate ale republicii.

Forțele armate ale Poloniei au detectat căderea unui obiect neidentificat.
Forțele armate ale Poloniei au detectat căderea unui obiect neidentificat.

Conform datelor comandamentului, la ora 3:40, ora locală, în spațiul aerian polonez a fost detectat un obiect neidentificat care se deplasa spre vest. Pentru identificarea și interceptarea acestuia, în zonă a fost trimis un avion de vânătoare F-16, însă la ora 3:46 obiectul „a dispărut din câmpul vizual al sistemelor radar”.

În zonă a fost trimis un elicopter Mi-24. Echipajul elicopterului a descoperit locul probabil al prăbușirii obiectului într-o zonă nelocuită, în apropierea satului Tarnaia-Colonia din voievodatul Lublin. La locul incidentului a fost trimis un grup terestru de căutare și salvare. Nu există informații despre victime sau pagube.

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