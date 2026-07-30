Forțele armate ale Poloniei au detectat căderea unui obiect neidentificat.

Militarii polonezi au descoperit un obiect zburător neidentificat în spațiul lor aerian. A fost stabilită locația probabilă a prăbușirii acestuia, a anunțat comandamentul operațional al forțelor armate ale republicii.

Conform datelor comandamentului, la ora 3:40, ora locală, în spațiul aerian polonez a fost detectat un obiect neidentificat care se deplasa spre vest. Pentru identificarea și interceptarea acestuia, în zonă a fost trimis un avion de vânătoare F-16, însă la ora 3:46 obiectul „a dispărut din câmpul vizual al sistemelor radar”.

În zonă a fost trimis un elicopter Mi-24. Echipajul elicopterului a descoperit locul probabil al prăbușirii obiectului într-o zonă nelocuită, în apropierea satului Tarnaia-Colonia din voievodatul Lublin. La locul incidentului a fost trimis un grup terestru de căutare și salvare. Nu există informații despre victime sau pagube.